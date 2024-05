Pioli a DAZN: "Gli esclusi non erano contenti, ma sono entrati bene. Pulisic è fenomenale. Futuro? Non ho ancora parlato con il club"

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN: "E' una serata positiva. Volevamo la vittoria ed è arrivata. La prestazione non è stata eccellente, ma è stata una serata positiva".

Sull'atteggiamento della squadra: "Nelle ultime prestazioni avevamo perso un po' di energia. Quelli che ho lasciato fuori oggi dall'inizio sono quelli che hanno giocato di più. Ho dato spazio ad altro, ma loro sono stati bravi, non erano contenti di restare fuori, ma sono entrati bene in campo. Era importante fare bene, non ho mai avuto dubbi sulla serietà dei miei giocatori".

Su chi lo impressionato di più quest'anno: "Pulisic è fenomenale. Ha una qualità nelle scelte e un'intensità straordinaria. Quando l'ho incontrato questa estate per la prima volta ho avuto subito sensazioni positive, poi quando ho iniziato a lavorare con lui ho avuto sensazioni ancora migliori. Anche Lotfus-Cheek e Reijnders sono ottimi giocatori. Tutti i nuovi sono forti e sono giocatori da Milan. Non è facile arrivare in Italia, ma loro hanno fatto bene. Sono stati ottimi acquisti".

Sul futuro: "Non ci siamo ancora incontrati con il club. Vogliamo finire al meglio la stagione, poi quando ci incontreremo metteremo tutto sul piatto. Non è ancora il momento però di parlarne".

Su Ranieri: "E' stato il mio allenatore, ho avuto un bellissimo rapporto con lui. Avevo 28-29 anni, è stato il tecnico che ha iniziato a farmi pensare al futuro e mi ha dato lo spunto per fare l'allenatore. E' un grande,è un esempio e un mito per la sua carriera e la sua signorilità. Lo incontro sempre con piacere".

Su Leao: "Il nome Conceiçao sulla maglia? Non l'avevo visto se no non lo facevo entrare. Scehrzo ovviamente... Sono contento per Rafa. Ogni allenatore deve fare delle scelte, sono contento della loro reazione. Il campionato non è ancora finito, il secondo posto non è ancora sicuro. Dobbiamo fare ancora qualche punto, speriamo di farli già sabato".