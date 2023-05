Pioli a DAZN: "Nelle ultime sei meritavamo di più. Speriamo di aver imparato tanto dall'andata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

Quattro pareggi nelle ultime cinque, non c’è un po’ di apprensione nel non riuscire ad agguantare il quarto posto? “Volevamo di più da queste ultime sei partite, e per come abbiamo giocato due vittorie e quattro pareggi credo siano poche. Dobbiamo cercare di fare meglio oggi contro una squadra molto forte”.

Ha imparato qualcosa dal ciclo negativo di partite di inizio 2023? “Speriamo di sì. Speriamo di aver imparato tanto, perché quella partita a Roma è stata una delle peggiori prestazioni, anche a causa della qualità dei nostri avversari. Non eravamo la squadra che siamo adesso, ora siamo sicuramente più pronti per cercare di giocare meglio”.