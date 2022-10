Pioli a DAZN: "Vittoria importante, ci abbiamo creduto fino alla fine. Infortuni? Dovremo essere ancora più compatti"

MilanNews.it

Queste le parole a DAZN di Stefano Pioli dopo il successo contro l'Empoli:

Sui tre punti: "La vittoria è importante. Abbiamo preparato bene la partita, dovevamo fare gol ma non ci siamo riusciti. Gli infortuni di Calabria e Saelemaekers ci hanno un po' disuniti. Arrivavamo da una sconfitta, era importante ripartire. Gli infortuni purtroppo ci sono, dobbiamo andare avanti con convinzione. Alleno un gruppo che dà sempre il massimo. Siamo soddisfatti della vittoria".

Sul gol di Rebic: "Ho visto i video dell'Empoli che battevano veloci le rimesse. Si può vincere in tanti modi, significa crederci fino alla fine".

Sulla crescita della squadra: "Dal punto di vista della mentalità e della consapevolezza siamo cresciuti. Non siamo più giovani, ci sono tanti giocatori che non sono ancora completi, ma siamo forti. Non siamo più giovani, ma maturi per fare questo tipo di prestazione".

Sugli infortuni e la preparazione: "Andremo ad analizzare gli infortuni. Abbiamo avuto due problemi muscolari. Kjaer era stato in nazionale, Calabria stava bene. Gli infortuni muscolare sono aumentati del 20% in generale. Dovremo essere ancora più compatti".

Sulla prestazione: "Sono contento della prestazione, ovvio che dobbiamo segnare di più. Per il gioco che facciamo ci sta di concedere qualcosa. Al 76' mi sembrava strano che la partita fosse ancora sullo 0-0. Abbiamo giocato con lo spirito giusto fino alla fine".

Sul gol di Ballo-Touré: "Ha davanti a sè un fenomeno e ha faticato a trovare spazio. Ha avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, ma è sempre stato disponibile. Sono contento per lui. Se l'anno scorso abbiamo vinto è merito anche degli atteggiamenti di questi giocatori".