Pioli: "A me Leao ricorda tanto il primo Henry. Uno con i suoi mezzi può arrivare sul tetto del mondo"

Mister Pioli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Milan, ha speso belle parole per Rafael Leao, grande talento rossonero: "A me Leao ricorda tanto il primo Henry, che partiva largo sulla fascia e si accentrava. Credo che debba convincersi e lavorare tanto sulla sua testa per cercare di essere ambizioso. Uno con i suoi mezzi deve pensare di arrivare sul tetto del mondo, ma il talento non è sufficiente. Lui ha capito che deve lavorare in un certo modo".