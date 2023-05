Pioli a Milan TV: "Bisogna fare valutazioni oggettive su cosa non è andato, sia a livello di gioco sia a livello di calciatori"

MilanNews.it

Mister Stefano Pioli ha parlato a Milan TV nel post partita di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Un pensiero sulla stagione: “Stasera era una grande occasione da sfruttare per dimostrare che siamo una squadra forte. Credo che abbiamo fatto una Champions straordinaria, grande delusione per non aver superato la semifinale. Un campionato sufficiente, tenendo il ritmo di due competizioni abbiamo lasciato qualcosa per strada. Una stagione così, difficile. Il mondiale, i giocatori che hanno fatica a ritrovare la condizione, Mike che è stato fuori a lungo…”.

Vinciamo contro la Juventus sia all’andata che al ritorno: “È la Juve che ha fatto un ottimo campionato. Ho ricordato alla squadra che due anni fa il Milan aveva vinto allo Stadium e oggi c’era la possibilità di ripetersi, conquistando anche un posto in Champions per il prossimo anno con soddisfazione”.

Il milan del futuro: “Dovrà essere un Milan affamato. Arrivare in Semifinale di Champions e poi non andare in finale è una delusione grandissima, ci puntavamo tanto. Bisogna capire che per essere competitivi per tutte le competizioni è difficile, pochissime squadre ce la fanno. È stata una stagione particolare, nel mese di febbraio-gennaio sarebbe bastato vincere un paio di partite in più per rimanere attaccati alle posizioni di vertici, ma comunque il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. Se vogliamo essere competitivi sia in Champions che in campionato c’è bisogno di uno sforzo ulteriore e fare le cose meglio”.

Su cosa è mancato: “Purtroppo quest’anno non abbiamo mai avuto Ibra, l’anno scorso nella prima metà dell’anno è stato il nostro capocannoniere. Ci sono state tante cose che ci hanno impedito di essere competitivi di più in campionato. Per il terzo anno consecutivo il Milan giocherà la Champions. Credo che ogni anno questa squadra sta facendo dei progressi, poi ovviamente ci sono cose da aggiustare se vogliamo continuare a crescere”.

Le sfide contro le “piccole”: “Bisogna fare valutazioni molto oggettive. Era stato anche l’anno scorso un nostro difetto, questo ci dovrà riflettere su come intervenire sia a livello mio, come gioco e soluzioni, sia a livello di calciatori: in quelle partite lì serve la qualità del singolo, serve la palla inattiva che abbiamo avuto poco, la giocata del singolo. Bisognerà essere bravi a cercare di intervenire”.