Pioli a Milan TV: "Dovevamo stare un po' meglio in campo ed essere più precisi"

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di MilanTV al termine della sfida giocata contro la Salernitana. Di seguito le sue dichiarazioni:



Sulla partita

“È mancata la lucidità per comandare meglio la partita e soprattutto la precisione tecnica che ci avrebbe permesso di essere più pericolosi”.

Sui tifosi

“Che i nostri tifosi siano fantastici per la passione che ci trasferiscono è chiaro. Purtroppo, non siamo riusciti a vincere la partita e dispiace per tutti”.

Su cosa ha insegnato questa partita

“Tutte le partite ti insegnano qualcosa, dovevamo stare un po’ meglio in campo, cercare di essere un po’ più compatti mentre a volte siamo stati un po’ frenetici e ci siamo allungati”.