Pioli a Milan TV: "Rimpianti? Alla fine si ha quello che si merita..."

Mister Stefano Pioli ha parlato a Milan TV al termine di Milan-BVB 1-3. Queste le sue dichiarazioni:

La partita e le occasioni sprecate: “Nei momenti importanti della gara, dove potevamo chiaramente cambiare l’andamento della partita, non solo sul rigore ma anche sull’1-1, non siamo stati così qualitativi come i nostri avversari, che invece hanno sfruttato molto meglio i nostri errori. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni per andare in vantaggio”.

Ci sono rimpianti? “Alla fine si ha quello che si merita. I rimpianti sono molti per la gara di San Siro contro il Newcastle. Stasera per 60 minuti abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma a questi livelli se sbagli le occasioni

Su Chukwueze: “Sono contento, finalmente è stato decisivo in fase offensiva. Ci sono segnali di crescita importanti da parte sua che faciliteranno il suo inserimento”.

Ora l’ultima gara… “Abbiamo una sola possibilità, cercheremo di fare una grande partita e fare risultato su un campo difficile come quello del Newcastle”.