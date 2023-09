Pioli a MilanTV: "Arriviamo da una delusione molto forte, obiettivo superare il primo turno. Tonali? Serata particolare"

vedi letture

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha parlato così in vista del match contro il Newcastle: "Arriviamo da una delusione non forte, di più, e l'abbiamo sentita tutta. Per fortuna torniamo a giocare subito e davanti ai nostri tifosi in Champions, c'è voglia di fare bene e di mettere in campo il meglio di quello che sappiamo fare".

Sulla Champions: "E' chiaro che abbiamo avuto le nostre esperienze, conosciamo bene questo tipo di competizione, cosa che qualche anno fa molti di noi erano alle prime armi. L'esperienza ci ha insegnato che ogni singola partita va giocata al meglio, di qualità, l'attenzione e la determinazione devono essere massimali, soprattutto in un girone tosto come il nostro. L'obiettivo è superare il primo turno".

Sul Newcastle: "Squadra tipica inglese, molto energica, intensa, fisica e la chiave sarà pareggiare il loro livello di intensità e fisicità e sperare di avere quella qualità in più per vincere la partite complicate".

Su Tonali: "Sarà una serata particolare, poi noi, per me e per i suoi compagni sarà un piacere riabbracciarlo. E' un ragazzo che ha sempre dato tutto, lo abbracceremo con piacere e affetto".