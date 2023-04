Pioli a Sky: "Vinto solo il primo tempo, qualificazione ancora lontana. Peccato non aver fatto il secondo gol, ma risultato positivo"

MilanNews.it

Stefano Pioli, al termine della sfida di Champions League contro il Napoli, ha dichiarato a Sky:

Sulla vittoria: "Siamo felici di vivere con i tifosi serate così. Il Milan ha vinto tanto in Champions. In questi tre anni abbiamo sognato di arrivare a certi livelli. Abbiamo giocato una partita giusta, all'inizio non riuscivamo a costruire dal basso. Abbiamo finalmente battuto il Napoli in casa nostra. Questo era però solo il primo tempo, la qualificazione è ancora lontana".

Sul ritorno: "Noi abbiamo sempre il nostro piano di gioco, poi gli avversari possono giocare diversamente. I momenti della partita poi sono decisivi. L'aspetto mentale cambia tutto. Noi dobbiamo giocare sempre concentrati perchè loro possono colpire in qualsiasi momento".