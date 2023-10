Pioli a SportMediaset: "Con il Borussia è uno scontro diretto. Pulisic ci ha dato dei consigli"

vedi letture

Stefano Pioli, in vista del match contro il Borussia Dortmund, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset:

Sui cori durante l'allenamento: "E' importante prepararci anche dal punto di vista ambientale. Farò fatica a farmi sentire, dovranno avere le idee giuste in testa. Troveremo un ambiente adrenalico, ma anche stimolante per noi".

Sul momento del Milan: "Noi pensiamo sempre alla prossima partita, non guardiamo alle partite passate. Prepariamo una partita alla volta. Vogliamo passare il girone, è uno scontro diretto con il Borussia".

Sul Borussia: "Sono un avversario di livello che non perde da due anni in casa in Champions. Hanno giocatori offensivi di qualità, sono una squadra intesa. Sono un avversario da Champions".

Sulle seconde linee: "L'importante è che la squadra abbia una mentalità e uno stile di gioco. Io ovviamente spero di avere sempre tutti a disposizione, ma l'importante è che la squadra sia squadra. Siamo qui per fare la nostra partita".

Su Pulisic: "Abbiamo parlato. Sarà la 50^ presenza in Champions per lui. Abbiamo parlato del suo passato qui, ci ha spiegato cosa troveremo e ci ha dato anche dei consigli utili".

Su Leao: "E' in continua crescita, si sta completando. Tutte le partite per lui sono un'occasione per far vedere le sue qualità".

Sui punti di forza del Borussia: "Loro proveranno a partire forti. Hanno cinque giocatori offensivi di qualità. Si affronteranno due squadre che proveranno a mettere in difficoltà le difese avversarie. Noi dovremo essere bravi ad essere uniti, ad attaccare e a difendere tutti insieme. Dovremo essere concreti e sfruttare ogni minima occasione".