Pioli avverte: "Non ci dobbiamo togliere energia e fiducia se in qualche occasione avranno la meglio loro"

Mister Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa presentando la sfida di domani che vedrà il Milan affrontare la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Che cosa c'è di diverso in questo Milan-Roma di Europa League rispetto ad un Milan-Roma di campionato? "Credo che l'atmosfera sarà quella di una competizione europea. Credo che arrivati a questo punto, ok che la Champions è la Champions e ieri abbiamo assistituto a due partite di un livello tecnico fantastico, però con errori importanti. Ho provato ad assistere alle partite di ieri solo da tifoso per godermi lo spettacolo, ma poi dopo chiaramente il ruolo da allenatore prende il sopravvento. In Real-City le squadre hanno fatto due errori nei primi gol subiti evidenti in fase difensiva. Hanno comunque continuato a giocare consapevoli delle loro qualità e con un piano di gioco bello chiaro, con fiducia e convinzione. Credo che sia quella la cosa più importante per una squadra, superare difficoltà all'interno di una partita perché c'è anche l'avversario. Domani non possiamo pensare di neutralizzare completamente la Roma in tutto e per tutto. La Roma ha giocatori forti e gioca bene. Cercheremo di essere più efficaci di loro ma non ci dobbiamo togliere energia e fiducia se in qualche occasione avranno la meglio loro, ci metteranno in difficoltà o subiremo gol. Bisogna continuare a giocare e credere nelle nostre qualità perché ne abbiamo e possiamo essere pericolosi per tutta la partita".