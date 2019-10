Pioli: "Bennacer e Biglia insieme? Dovrei cambiare posizioni che non voglio cambiare"

A differenza di quanto detto su Rafael Leão e Piatek, l'allenatore del Milan Stefano Pioli non pensa che Biglia e Bennacer possano giocare insieme nel suo 4-3-3: "Per giocare insieme bisognerebbe cambiare altre posizioni che al momento non voglio cambiare - ha detto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Roma -. Devo dare continuità. Bennacer è un buonissimo calciatore, verticalizza molto. E' un giocatore che ha buone qualità, mi piace. Presto arriverà anche la sua occasione, su di lui punto molto".