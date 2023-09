Pioli: "Caldara ha un problema alla caviglia e non sarà a disposizione per diverso tempo"

Alla vigilia del match contro l'Inter, Stefano Pioli, che dovrà fare a meno in difesa sia dello squalificato Tomori che dell'infortunato Kalulu, ha parlato così in conferenza stampa di Mattia Caldara: "Se Caldara verrà reinserito nel gruppo? Ha un problema alla caviglia e penso che non sarà a disposizione per diverso tempo".