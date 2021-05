Pioli: "Champions? Il Milan deve crederci, non abbiamo perso fiducia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha spiegato perché questo Milan dovrebbe andare in Champions: "Il Milan ci deve credere perché ha dimostrato per tutto il campionato di essere una formazione forte. L'Atalanta meritatamente è andata in Champions per la terza stagione di fila, il Milan deve crederci perché ha le qualità per essere una grande squadra. Da settembre giochiamo ogni tre giorni, non abbiamo perso fiducia nelle nostre qualità. Dobbiamo fare l'ultimo sforzo".