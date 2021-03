Pioli: “Champions? Se non dovessimo andare, saremo delusi. Vogliamo farcela”

L’obiettivo del Milan è tornare in Champions League. “E’ il momento di stringere i denti”, ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona: “Sicuramente saremo una squadra che daremo il massimo fino alla fine del campionato. Ma ci sono 7 squadre molto forti, se non dovessimo andare in Champions saremo delusi, noi vogliamo andarci", ha spiegato l’allenatore rossonero.