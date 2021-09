Pioli: "Col Liverpool ci siamo scottati, mi auguro che ci possa far crescere. Non siamo usciti da Anfield soddisfatti"

Mister Pioli, durante la conferenza pre Juventus-Milan è tornato ancora sulla sconfitta di mercoledì contro il Liverpool, ma con un occhio al futuro:"Ci siamo scottati a Liverpool ad inizio partita. Con noi anche i nostri tifosi. C'era tutto al top e abbiamo fatto fatica, la realtà è che una squadra in difficoltà ha saputo reagire contro un avversario fortissimo. Ma dobbiamo essere consapevoli che c'è ancora differenza. Abbiamo vinto in campionato perché abbiamo messo più qualità dei nostri avversari, a Liverpool abbiamo perso per questo, perché loro hanno avuto più qualità di noi. Mi auguro che ci possa far crescere tanto. Abbiamo sempre puntato tanto sul nostro lavoro e sul nostro equilibrio, non siamo usciti da Anfield soddisfatti. Abbiamo analizzato la nostra prestazione e abbiamo visto che in certe situazioni potevamo fare meglio. Pensiamo di essre un gruppo forte, le mie parole servono poco perché sarà il campo a dare il risultato".