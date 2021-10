Pioli: "Cosa serve per migliorare? Vincere anche le partite in cui non si gioca bene"

Stefano Pioli ha parlato della crescita continua del suo Milan alla vigilia della sfida contro il Torino. Alla domanda su cosa bisogna fare per migliorare ulteriormente, Pioli ha detto: “L'ulteriore step è arriva in alto fino in fondo. Siamo in alto da tanto tempo, l'anno scorso abbiamo perso dei punti. Servirà ancora maggiore continuità e pochi passi falsi. Dobbiamo vincere anche le partite sporche, quelle in cui non giochi bene. Abbiamo le qualità per ottenere i tre punti anche quando siamo in difficoltà”.