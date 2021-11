Pioli: "Dobbiamo affrontare le prossime partite con determinazione"

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "La squadra sta bene. Spiace per Calabria, non ci voleva visto che abbiamo tante partite. Rebic ha fatto un colpo di tacco in allenamento e ha sentito una fitta. Non sarà della gara domani": lo annuncia il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. "Calabria spero di recuperarlo presto. Abbiamo tante partite, giochiamo ogni tre giorni quindi qualche gara la salterà. Stava bene - ammette Pioli - è un vero peccato. Ma sono cose che capitano. Il blocco di partita che ci aspetta da qui a Natale chiuderà un annata positiva e dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi, con determinazione". (ANSA).