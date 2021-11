Pioli e gli errori difensivi: "In alcune situazioni ci voleva più attenzione per non prendere il terzo gol"

Intervenuto a DAZN nel post partita, Mister Pioli ha parlato così dei sette gol subiti tra Fiorentina e Sassuolo: "La nostra fase difensiva prevede queste situazioni, nelle partite precedenti li abbiamo vinti e oggi li abbiamo persi. Non è mai responsabilità di un unico reparto. In alcune situazioni ci voleva più attenzione per non prendere il terzo gol per poter rimanere in partita fino alla fine”.