Pioli e Tonali 'invitano' Leao al rinnovo. L'8: "Rafa vuole restare al Milan"

Sia Stefano Pioli che Sandro Tonali, nel post partita di Salernitana-Milan, hanno 'invitato' Rafael Leao a restare al Milan: "E' sempre stato - ha detto il centrocampista a DAZN - al centro del progetto. Non pensa al mercato. È un giocatore del Milan e vuole restare con noi, si è visto anche dopo il gol. Ce lo dobbiamo solo tenere stretto e volergli bene". Gli fa eco il tecnico rossonero a Sky: “Gliel’ho detta e gliela ridico tutti i giorni. È quello che vuole, quello che vedo in Leao è la felicità di stare con noi, continuo a ripetergli che il suo percorso di crescita qui non è terminato. Quello che vedo in Rafa è sicuramente positivo. Oggi ha fatto una grande partita, e non parlo solo di tecnica e di qualità, ma con un atteggiamento che deve essere sempre così. Giocando così diventerà sempre un campione. Oggi è un grandissimo giocatore con grandissimo potenziale, oggi ha dimostrato che può fare di più e può essere un campione. Ha lavorato con continuità in fase difensiva, ha attaccato la profondità con grande continuità. È un ragazzo molto intelligente e disponibile, ci ha sempre creduto e ha sempre lavorato. Non ha bisogno dei miei consigli ma i miei consigli sono quelli di stare insieme a noi perché si sta bene, perché vogliamo continuare a crescere e vincere qualcosa”.