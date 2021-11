Pioli ed il rinnovo: "Vogliamo portare il Milan nelle posizioni che merita in Italia e in Europa"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, mister Stefano Pioli ha parlato così del progetto Milan in prospettiva futura: "Abbiamo gli stessi obiettivi, ambizioni e motivazioni. Vogliamo portare il Milan nelle posizioni che merita sia in Italia che in Europa. È un percorso in continua crescita, vogliamo migliorare la squadra con giocatori adatti al nostro tipo di gioco e di prospettiva", le dichiarazioni del tecnico rossonero all'indomani dell'ufficialità del suo rinnovo di contratto.