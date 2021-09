Pioli: "Ho la fortuna di fare un lavoro che ho sempre desiderato, sono molto soddifatto"

Stefano Pioli è intervenuto nel corso dell'evento "Campioni sotto le stelle" organizzato a Biella. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sinceramente rimango sempre un po' sorpreso dai rapporti che ho con i magazzinieri e con tutte le persone con le quali collaboro e vivo giornalmente a Milanello. Mi fanno sentire come una persona diversa, ma io non credo di fare qualcosa di particolare. Credo che anche i miei colleghi abbiano rispetto per i propri collaboratori. Io vado a Milanello alle otto del mattino e vado a casa alle sei di sera, orario in cui stacco e passo del tempo con mia moglie, con gli amici, vado a mangiare una pizza o al cinema. Credo che sia giusto così e se devo salutare i tifosi lo faccio volentieri perché fa parte del modo di essere, del modo di fare. Non credo di far niente di strano o di particolare. Sono una persona normale come tutti, con la fortuna di fare un lavoro che ho sempre desiderato. Sono molto soddisfatto e gratificato"