Pioli: "Ho una pagella nettamente insufficiente nei derby. Non avete idea di quanto mi pesi"

vedi letture

Vuole tornare sulle dichiarazioni post derby? Così Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa alla seguente domanda:



"Ho una pagella nettamente insufficiente nei derby. Non avete idea di quanto mi pesi. Se potessi andare da ogni tifoso a fargli capire quanto mi pesi lo farei, ma nelle relazioni non contano le parole, ma i fatti e gli atteggiamenti".