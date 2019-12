Pioli: "Ibra? Babbo Natale arriva il 25 dicembre"

Ai margini della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli è intervenuto per parlare sia della partita che della condizione della squadra rossonera. Tra le tante domande per il tecnico, chiaramente, non poteva mancare quella su Ibrahimovic, argomento di mercato sulla bocca di tutti in questi giorni. Alla domanda se Ibrahimovic possa aiutare la squadra e se è il regalo che si aspetta sotto l'albero, Pioli ha risposto:



"Babbo Natale arriva il 25 dicembre, voi parlate ad ottobre di questa situazione. Se mi immagino un regalo oggi spero nei tre punti".

Sempre sulla questione Ibrahimovic, poi, Pioli ha scherzato rispondendo alla domanda di un giornalista che chiedeva se fosse una buona idea salvare la statua di Ibra dagli atti vandalici di Malmo per portarla a Milano:

"Ero in piazza Duomo, ho visto un bellissimo albero. Di statue non ne ho viste".