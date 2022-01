Pioli: "Ibra è sempre incavolato. Rigori? Se se la sente tirerà ancora"

"Zlatan è sempre incavolato, ce l'ha sempre con qualcuno per tirare fuori da se stesso e dagli altri le migliori motivazioni. Non è contento del rigore sbagliato, ma è contento per l'apporto dato. Domani metterà in campo la determinazione di cui c'è bisogno". Così mister Pioli in conferenza stampa sullo stato d'animo di Ibra dopo aver fallito il penalty contro la Roma. Il tecnico rossonero ha poi aggiunto sulla questione rigori: "Se Ibra è in campo e se la sente tirerà ancora lui".