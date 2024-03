Pioli: "Le critiche ci sono e ci saranno sempre. Secondo me stiamo facendo un buonissimo lavoro"

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa parlando delle critiche che ultimamente vengono più spesso del solito rivolte alla sua gestione, nonostante un grande allenatore come Luciano Spalletti la pensi diversamente rispetto a tifosi. Queste le sue dichiarazioni.

Lei viene spesso criticato sui social anche se si gioca bene...

"Non sono sui social. Le critiche ci sono e ci saranno sempre. Noi abbiamo ancora obiettivi importanti, sono concentrato per queste cose. Sono felice e orgoglioso di allenare qui, secondo me stiamo facendo un buonissimo lavoro".

Spalletti le ha fatto complimenti importanti...

"Sono sempre stato d'accordo con lui (sorride, ndr). Fa sempre piacere ricevere complimenti da altri allenatori. Ci siamo sentiti un paio di settimane fa per sapere il programma degli allenamenti, ma non è riuscito a passare. E' un collega che allena meritatamente la Nazionale".