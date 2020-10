Pioli, lo Sparta Praga è l'avversario europeo più affrontato in carriera

Lo Sparta Praga non è un avversario anonimo per Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, da allenatore, ha già affrontato in tre occasioni la formazione ceca, tanto da essere l'avversaria europea più incontrata in carriera. Pioli ha sfidato la squadra granata quando sedeva sulla panchina della Lazio, subendo anche una sonora sconfitta: era l'Europa League 15/16 e i biancocelesti, dopo aver pareggiato all'andata degli ottavi a Praga, persero addirittura 3-0 all'Olimpico. Più fortunato il precedente con l'Inter, risalente alla stagione successiva: i nerazzurri guidati da Pioli, vinsero 2-1 a San Siro nell'ultima gara del girone.