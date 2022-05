Pioli: "Non ho fatto interventi particolari, questo gruppo ha lavorato sempre per il noi"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, soffermandosi sulla forza del gruppo rossonero: "Onestamente questa settimana non ho avuto bisogno di fare interventi particolari, un gruppo che ha lavorato con sempre il "noi" prima di tutto... Loro devono pensare che veramente ognuno di loro potrebbe mettere un punto esclamativo decisivo in una situazione che può diventare storia. Chi verrà a disposizione sarà pronto in ogni momento, non ho nessun dubbio e non ce ne devono essere".