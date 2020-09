Pioli: "Non si può sempre rincorrere. Per puntare ai primi 4 posti dobbiamo partire bene"

Stefano Pioli ha le idee chiare e vuole che il suo Milan parta nel miglior modo possibile in campionato: "Per puntare ai primi quattro posti dobbiamo partire bene, non si può sempre rincorrere, cominciare bene è fondamentale, siamo concentrati sull'impegno di domani", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna.