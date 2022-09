MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in merito alle molte partite e alla gestione delle forze: "Noi non siamo in grado di gestire le partite. Dobbiamo giocare con intensità tutte le partite. Dobbiamo dare tutto, non possiamo permetterci di finire le partite con ancora delle energie".