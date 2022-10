Pioli: "Per Adli non è stata una gara semplice, speravamo di trovarlo un po' di più tra le linee. Thiaw entrato bene"

MilanNews.it

Come hanno giocato Adli e Thiaw? Risponde il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa dopo la vittoria sofferta per 2-1 in casa del Verona: "Per Yacine non è stata una partita semplice, me l'aspettavo; speravamo di trovarlo un po' di più tra le linee, si è mosso bene sul campo. Thiaw è entrato bene, ci siamo messi a cinque e ha delle qualità importanti".