Pioli sfida il Salisburgo: "Ci siamo preparati per mettere in campo le nostre qualità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan, soffermandosi sulla sfida contro gli austriaci: "Domani sarà un buon test, il Salisburgo per qualità e ritmo è di altissimo livello. Ci siamo preparati per mettere in campo le nostre qualità. Hanno tanti giocatori di prospettiva molto forti che probabilmente potranno ripercorrere le orme di Haaland e Mane (entrambi hanno giocato nel Salisburgo, ndr). Sono una squadra molto forte che rispettiamo".