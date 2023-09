Pioli: "Siamo il Milan, sono alti gli elogi e anche le critiche"

In merito alle critiche ricevuto dopo la pesante sconfitta nel derby, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Io quando è uscito il calendario non ho guardato troppo avanti. Ho pensato a preparare ogni singola partita. Inutile parlare delle critiche: siamo il Milan, vogliamo vincere ed essere competitivi. Il club sta portando avanti un percorso meraviglioso, in grado già di vincere e di mettere a posto i conti. Tutti stanno lavorando molto bene. Siamo il Milan, sono alti gli elogi e anche le critiche. Fa parte del nostro lavoro".