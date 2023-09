Pioli: "Stiamo bene e vogliamo trovare la giusta continuità. Derby? Un nuovo inizio da cui ripartire"

Alla vigilia del match contro la Lazio, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa di come arriva il suo Milan al match di domani a San Siro: "Stiamo bene, vogliamo trovare la giusta continuità per fare bene in campionato e in Champions. CI dobbiamo concentrare solo su domani. Abbiamo sempre vissuto con equilibrio i momenti negativi e quelli positivi. Il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione".