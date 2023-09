Pioli su Adli: "Ha avuto grande pazienza e forza mentale. Aveva bisogno di tempo per capire il nuovo ruolo"

vedi letture

In merito alla prestazione di Yacine Adli contro il Cagliari, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Ha avuto grande pazienza e anche grande forza mentale visto che giocava poco. Da mezzala cercavamo giocatori con caratteristiche diverse, quindi gli ho detto che rimaneva il ruolo di mediano davanti alla difesa insieme a Krunic. Aveva bisogno di tempo per capire una nuova posizione e nuove costruzioni sia in fase di possesso che di non possesso: sulla trequarti si gioca in un modo, da mediano in un altro.

Sappiamo che non può essere ancora perfetto in quella posizione, ma con la sua disponibilità si può fare un ottimo lavoro. Il fatto che lui sia convinto di poter trovare spazio è ottimo per chi gioca a questo livello".