Pioli su Adli: "Rivede sempre le partite dei compagni per migliorarsi. La prova di oggi mi dà la possibilità di considerarlo da mediano"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan:

Come valuti Adli?

"Ha fatto bene. Sono molto contento per lui. Ha interpretato questo ruolo dal 10 luglio con molta disponibilità e voglia di migliorarsi: rivede sempre le prove dei compagni in quel ruolo. Ha fatto tante cose buone, altre le può fare meglio, ma è una prestazione che mi dà la possibilità di considerare Adli in quel ruolo".