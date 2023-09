Pioli su Bennacer: "A metà ottobre inizia una preparazione specifica, ma i tempi sono ancora abbastanza lunga"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così come procede il recupero di Ismael Bennacer: "A metà ottobre inizia una preparazione specifica, ci siamo sentiti l'altro giorno e sta meglio. Però i tempi sono ancora abbastanza lunghi e comunque non ancora così precisi da definire".