Pioli su Calabria: "È un giocatore intelligente, prestazioni sempre di livello più alto"

Stefano Pioli, intervenuto dalla sala conferenze a Milanello, ha parlato della prestazione di Calabria contro la Juventus, con il giovane terzino schierato nel ruolo di mediano per via dell'emergenza a centrocampo: "Davide è un giocatore intelligente, ci ha messo qualche minuto per comunicare bene coi compagni a destra poi ha contribuito bene in campo. Nel suo ruolo sta mettendo prestazioni sempre più di alto livello. In caso di bisogno può fare bene in mezzo al campo".