Pioli su Leao: "Se uno sbaglia un passaggio non vuol dire che ha preso sottogamba la partita"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio, Stefano Pioli ha dichiarato su Rafael Leao: "Se mi fa incavolare Leao con alcuni atteggiamenti? Se uno sbaglia un passaggio non vuole dire che ha preso sotto gamba una partita. Ovviamente uno come Rafa deve sbagliare il meno possibile".