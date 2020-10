Pioli su Leao: "Sta crescendo, ma può fare meglio e non si deve accontentare"

Alla viglia di Udinese-Milan, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per parlare del grande momento di Leao: "La cosa che ci interessa di più è di vedere una crescita continua, Rafa sta crescendo. Non si deve accontentare perché può dare di più. Ci sono tante situazioni in cui può fare meglio, ma parliamo di un percorso che è all'inizio. È giusto aspettarsi passi in avanti ma è anche giusto avere pazienza per farlo crescere. Lui si sta sforzando".