Pioli su Piatek: "Ha lavorato bene, deve fare un piccolo sforzo in più"

Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sulla prestazione di Piatek: "Ha lavorato tanto per la squadra, ha avuto le sue occasioni, l'importante è continuare a crearle. Per gli attaccanti va un po' a momenti, sta lavorando bene, deve fare un piccolo sforzo in più. E' un momento in cui bisogna reagire, sono soddisfatto del lavoro che sta facendo. Il gol per un attaccante è importante, anche per noi. Oggi potevamo anche vincerla".