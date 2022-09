MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato così la prestazione con gol di Pobega: "Ha tenuto le stesse posizioni di Tonali. Devo gestire un po' di forze e all'ora di gioco dare dei cambi è utile per la partita e per la prossima".