Pioli su Theo: "E' un gran giocatore ma deve migliorare"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita con la Spal, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui l'approccio di Hernandez alla partita. Queste le sue parole: "Deve assolutamente migliorare sull'approccio alla gara. Parte non troppo concentrato e reattivo, poi alla lunga esce fuori. Per il ruolo che fa deve crescere nel leggere ancora meglio le situazioni, soprattutto a inizio gara. È un giocatore fantastico ed è un terzino, ce ne sono pochi come lui. Deve avere come obiettivo quello di diventare un grande giocatore. Il talento da solo non è sufficiente".

