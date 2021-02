Pioli su Tomori: "Per caratteristiche tecniche e fisiche è più bravo a giocarsela con Lautaro"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così di Fikayoko Tomori: "Sta facendo bene, ha caratteristiche diverse per gli altri. Ma per caratteristiche tecniche e fisiche Tomori è più bravo a giocarsela con Lautaro e Sanchez, è aggressivo ma non ha la fisicità per contrastare attaccanti così potenti. Sono molto contento delle sue prestazioni, si sta facendo trovare pronto".