Pioli sul gol annullato a Kessiè: "Giroud non fa nulla per intervenire, come fa a procurare un danno al difensore?"

Nell'intervista rilasciata a DAZN nel post partita, Stefano Pioli ha commentato così il gol annullato contro il Napoli: "Io lo so che alla fine diranno che alla fine da regolamento è giusto, però io chiedo come fa un giocatore a terra, che non fa nulla per intervenire, come fa a procurare un danno al difensore? Giroud non fa nulla per intervenire. Adesso lecchiamoci le ferite e cerchiamo di fare meglio per mercoledì”.