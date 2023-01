Pioli sul rinnovo di Leao: "Non parlo con lui del contratto, ma di campo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa su se vedesse diversamente Leao considerando che sono giorni decisivi per il suo rinnovo: "Periodo caldissimo perché deve continuare a giocare bene (ride, ndr). Per il rinnovo non devi chiedere a me ma ad altre persone. Col ragazzo non parliamo del contratto, parliamo del campo, parliamo della partita di domani. Sa che deve continuare così, ha le capacità per essere determinante in tutte le partite".