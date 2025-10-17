Pioli sul ritorno a San Siro: "Sarà emozionante incontrare i ragazzi"

Nel giorno dell'anti vigilia di Milan-Fiorentina Stefano Pioli, l'ex di turno, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica sera a San Siro contro la formazione di Max Allegri. Di seguito alcuni estratti.

Che ritorno si aspetta?

"Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c'è un Dio del calcio...(ride, ndr)".

Sul confronto con Allegri.

"Max è un grande allenatore e sta facendo un ottimo allenatore. Loro hanno giocatori forti, sono completi. Hanno giocatori di gamba e veloci. I numeri dicono tanto e hanno subito più di quello che dicono i numeri. Noi abbiamo preparato la partita tenendo conto di quelle situazioni che possono metterli in difficoltà".

Come si limita Modric?

"L'ho incontrai due anni fa in vacanza. Vederlo giocare a questa età con questa continuità dimostra quanto sia un campione. Cercheremo di limitarlo". -