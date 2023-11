Pioli sulla situazione infortuni: "Recuperiamo Calabria, Pulisic e Loftus, ma a Milanello soffriamo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, visibile su DAZN e Sky Sport domani sera alle ore 20:45, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così sulle disponibilità dei suoi giocatori.Di seguito la sua risposta alla domanda "Chi non è disponibile domani?

"L'unico cruccio che ho è che non siamo riusciti in questi anni ad abbassare il numero degli infortuni. Quando qualcuno si fa male a Milanello soffriamo. Ogni anno abbiamo provato a cambiare qualcosa per migliorare le cose. Ogni giocatore ha la sua storia, qualcuno si è fatto male perchè ha giocato tanto, altri perchè hanno giocato poco. Non stanno capitando solo a noi, ma i nostri numeri sono negativi. Stiamo cercando di migliorare le cose per cercare il numero degli infortuni. Domani recuperiamo Calabria, Pulisic e Loftus-Cheek, non recuperiamo Leao, Okafor e Kjaer".