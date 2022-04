Pioli sulle condizioni di Bennacer: "Ha avuto un problema alla caviglia, ma ora sta bene e da ieri si allena in gruppo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Ismael Bennacer: "Ha avuto un problema alla caviglia, da ieri si allena con la squadra e sta bene. Da me, dai miei dirigenti e dai compagni sicuramente non è sottovalutato. Sa interpretate bene le due fasi, è un centrocampista completo".