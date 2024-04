Pioli sulle voci sul suo futuro: "Non leggo niente da tanto tempo"

vedi letture

Il Milan rimane a secco per la quinta partita consecutiva. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus: per come si è messa nel secondo tempo un punto guadagnato date le occasioni per i bianconeri. Di contro una prestazione offensiva totalmente inespressiva con zero tiri in prota per il Diavolo. La squadra di Stefano Pioli mantiene dunque il secondo posto ma non ritrova la vittoria che manca da Milan-Lecce di inizio aprile: da lì cinque gare senza vittoria, tra Serie A ed Europa League. Così ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di DAZN nel post partita.

Le parole di Pioli sulle voci sul suo futuro e sui possibili eredi: "Non leggo più niente da tanto tempo, poi però ho gli amici che mi mandano i messaggini. Gli dico di non mandarmeli ma me li mandano. Conta solo fare bene tutte le partite, grande concentrazione e la serenità di fare arrivare bene la squadra alla fine”.